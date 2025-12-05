Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay quart de finale du 5 décembre 2025)



La compétition s’est intensifiée ce soir sur M6 avec une étape de « Pékin Express : la route des glaces » aussi grandiose que périlleuse. Les candidats ont affronté des conditions extrêmes en traversant le spectaculaire parc national d’Altyn-Emel, plongé dans une véritable tempête de neige. Entre paysages majestueux et météo impitoyable, la course a offert aux téléspectateurs un épisode aussi visuel que riche en rebondissements.











Un parcours sous la neige jusqu’au lac gelé de Kapchagaï

Dès le départ, le ton était donné : rafales glaciales, visibilité réduite et routes blanchies ont mis les nerfs des binômes à rude épreuve. L’arrivée sur le lac gelé de Kapchagaï, immense étendue blanche à perte de vue, a offert un moment spectaculaire… mais n’a pas adouci le défi qui attendait les aventuriers.

Les équipes mixées : une règle qui redistribue tout

Pour ces quarts de finale, la règle des équipes mixées est revenue chambouler les stratégies. Les candidats ont dû faire équipe avec de nouveaux partenaires, apprendre à communiquer rapidement et trouver leur équilibre dans l’urgence — un exercice toujours risqué à ce stade de la compétition.

Le défi du jour était à la fois simple et redoutable : rapporter le plus gros bloc de glace possible… sans le faire fondre. Une mission où patience, ingéniosité et endurance étaient essentielles. Éviter les sources de chaleur, optimiser le transport, protéger le précieux glaçon : rien n’a été laissé au hasard, et les binômes recomposés ont redoublé d’efforts pour briller.



Le Quizz Express : la pression monte d’un cran

Comme souvent à ce stade, le redouté Quizz Express a fait basculer la course. Une seule mauvaise réponse pouvait entraîner un handicap déterminant — et plusieurs duos en ont fait les frais. La tension était palpable alors que chaque minute comptait pour décrocher une place en demi-finale.

Kévin et Sophie éliminés : la fin de l’aventure pour le couple de Carcassonne

Au terme d’une étape riche en émotions et en surprises, c’est finalement Kévin et Sophie, le couple de Carcassonne, qui ont été éliminés. Malgré leur énergie, leur complicité et une réelle progression tout au long de l’aventure, ils n’ont pas réussi à résister aux pièges de cette étape glaciale.

👉 Pékin Express : la route des glaces revient vendredi prochain à 21h10 sur M6 avec une demi-finale toujours plus glaciale et spectaculaire.