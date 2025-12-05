Star Academy estimations : Jeanne et Mélissa favorites, Lily éliminée ? (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 8ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un cinquième élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Léane, Théo P. et Victor sont nominés.











Publicité





Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Jeanne qui devrait être la première sauvée par les votes du public. Elle compte une belle avance avec 56,71% des votes de notre sondage.

Mélissa est toujours 2ème avec 28,97% des votes de notre sondage et devrait donc logiquement elle aussi être sauvée par le public. Derrière elle, Lily est très en retard avec seulement 14,32%. Ça s’annonce compliqué même si l’écart entre Mélissa et Lily s’est réduit ces dernières heures.

Lily sera-t-elle éliminée ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !



Publicité





Sondage Star Academy nominations semaine 7

Qui doit rester ? Lily Mélissa Jeanne Résultats Vote

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.