Star Academy : qui a été éliminé lors du 8ème prime ? (résumé + replay du 5 décembre 2025)

Star Academy, résumé du prime 8 du vendredi 5 décembre 2025 – C’est parti pour le huitième prime de la saison 2025 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Pour ce prime spécial comédies musicales, les 11 académiciens démarrent le prime sur « The Greatest Show ».





Anouk ouvre ensuite le prime sur « Monopolis » de France Gall. Michaël la félicite, il a adoré et salue le défi relevé.







Florent Pagny chante avec Sarah « T’aimer encore ». Florent la félicite !

Une porte apparait, Nikos annonce une grosse surprise pour Bastiaan ! C’est Eddy de Pretto venu chanter « Kid » avec lui. Bastiaan est très touché, il le remercie d’être venu.

Place au classement : 1 Ambre 15,7; 2 Léa 15,5; 3 Victor 15,4; 4 Bastiaan 15,3; 5 Léo 14,6; 6 Anouk 14,4; 7 Théo 14,2; 8 Sarah 12,6; 9 Mélissa 12,4; 10 Jeanne 12,3; et Lily 12,1.

On enchaine avec la battle 3 : Ambre, Léa et Victor s’affrontent sur « Derrière l’amour » de Johnny Hallyday. Les profs votent pour donner l’immunité synonyme de qualification pour la tournée : Papy vote Léa, Marlène vote Victor, Michaël vote Ambre, Sofia vote Ambre, et Jonathan vote Ambre. Ambre remporte donc la victoire et est la première qualifiée pour la tournée !

Kendji Girac est avec Théo et Léo pour reprendre « Un Dos Tres ».

Les nommés – Jeanne, Mélissa et Lily – s’affrontent en battle sur « Quand Reviendras-tu ? » de Barbara.

Place au tableau chanté / dansé de Sarah sur « Roxanne » de The Police. Jonathan est très content, il annonce qu’elle la fait exactement comme il le voulait ! On découvre sa note : 16, soit une égalité avec Bastiaan ! Du coup, c’est Jonathan qui doit les départager. Il les félicite tous les deux et qualifie finalement Sarah ! Elle est donc à son tour qualifiée pour la tournée.

Les académiciens, sauf les nommés, nous offrent ensuite leur Musical de 20 minutes. Nikos les félicite et le public leur réserve une ovation. Papy salue leur travail.

Amir et Léa reprennent « Complémentaire ». Et on enchaine avec les prestations des nommés : Jeanne sur « Bravo tu as gagné » de Mireille Mathieu, Lily sur « L’encre de tes yeux » de Francis Cabrel, et Mélissa sur « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion.

Surprise pour Léo : son père est venu chanter avec lui « Ces idées là » de Louis Bertignac.

Selah Sue et Ambre chantent « Raggamuffin ». Michaël félicite et sa facilité d’adaptation.

Florent Pagny revient pour chanter avec les élèves « Là où je t’emmènerai ».

Jeanne et Mélissa sauvées par le public, Lily éliminée

23h45 : C’est l’heure du verdict. Mélissa est la première sauvée par le public, suivie par… Jeanne ! Lily est donc éliminée ce soir.

Star Academy 2025, le replay du prime du 5 décembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.