Rugby Challenge Cup : suivre Racing 92 / Exeter Chiefs en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Challenge Cup – Racing 92 / Exeter Chiefs en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 14 décembre 2025 sur France 3 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec le match entre le Racing 92 et les Exeter Chiefs.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 3 dès 13h45, coup d’envoi à 14h.







Aujourd’hui, le Racing 92 accueille les Exeter Chiefs à la Paris La Défense Arena pour la 2ᵉ journée de la phase de poules de la Challenge Cup européenne. Après avoir lourdement chuté lors de leur premier match de poule face à Ulster (61-7), les Ciel et Blanc cherchent à rebondir devant leur public et à relancer leur campagne européenne après un début difficile en Challenge Cup.



De leur côté, les Exeter Chiefs arrivent en France forts d’un succès convaincant lors de la première journée (42-12 contre les Cheetahs) et souhaitent confirmer qu’ils peuvent faire bonne figure à l’extérieur dans cette compétition européenne. Ce duel promet d’être intense entre un Racing déterminé à se reprendre et une équipe anglaise en confiance.

Racing 92 / Exeter Chiefs, compositions des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Max Spring; 14. Donovan Taofifenua; 13. Gaël Fickou; 12. Jan Serfontein; 11. Vinaya Habosi; 10. Owen Farrell; 9. Nolann Le Garrec; 8. Arno Botha; 7. Cameron Woki; 6. Ibrahim Diallo; 5. Will Rowlands; 4. Boris Palu; 3. Cedate Gomes Sa; 2. Camille Chat; 1. Hassane Kolingar

Remplaçants : Baubigny, Gogichashvili, Bamba, Tanga, Joseph, Gibert, Chavancy, Imhoff

Le XV de départ des Exeter Chiefs : 15. Josh Hodge; 14. Olly Woodburn; 13. Henry Slade; 12. Solomone Kata; 11. Immanuel Feyi-Waboso; 10. Harvey Skinner; 9. Tom Cairns; 8. Greg Fisilau; 7. Jacques Vermeulen; 6. Ethan Roots; 5. Dafydd Jenkins; 4. Jack Dunne; 3. Harry Williams; 2. Jack Yeandle; 1. Scott Sio

Remplaçants : Cowan-Dickie, Hepburn, Street, Hawkins, Hatherell, Maunder, Wyatt, Wyatt-Jones

Racing 92 / Exeter Chiefs en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 ou beIN Sports 2 dès 13h45.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

Racing 92 / Exeter Chiefs, un match évènement de la Challenge Cup à suivre aujourd’hui sur France 3.