Un personnage phare bientôt de retour dans « Plus belle la vie, encore plus belle » ?

Les fans de « Plus belle la vie, encore plus belle » sont à l’affût du moindre indice… et cette semaine, un simple post sur Instagram a suffi à relancer toutes les spéculations. En cause : la présence remarquée de Élodie Varlet aux côtés de plusieurs comédiens historiques de la série, réunis à Marseille.











Depuis le retour du feuilleton sur TF1, Élodie Varlet avait repris avec émotion le rôle d’Estelle Cantorel, personnage emblématique du Mistral. Mais après plusieurs semaines à l’antenne, la comédienne quittait la série début février 2024, dans une arche narrative chargée en émotions.

Un départ qui laissait la porte ouverte

Pour rappel, Estelle traversait une période particulièrement sombre : son mari Francesco était incarcéré, et malgré des retrouvailles très attendues avec son amour de toujours, Djawad, elle choisissait finalement de tourner la page. Estelle décidait alors de quitter le Mistral pour partir en stage à Lyon, un départ présenté comme temporaire… et donc loin d’être définitif. Un choix scénaristique qui, à l’époque déjà, laissait espérer un retour futur.

Un post Instagram qui fait beaucoup parler

Cette semaine, Léa François, alias Barbara, a partagé plusieurs photos sur Instagram. On y découvre une joyeuse bande d’acteurs de « Plus belle la vie » réunis à Marseille… parmi lesquels Élodie Varlet.



Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Simple retrouvailles entre amis ou véritable indice d’un retour imminent sur les plateaux de tournage ? Le doute est permis, d’autant que Marseille est évidemment le cœur névralgique de la production de la série.

Un timing scénaristique loin d’être anodin

Ce possible retour d’Estelle interviendrait à un moment clé de l’intrigue. Djawad a refait sa vie et est désormais en couple avec Ariane, avec qui il s’apprête à devenir papa. L’arrivée d’Estelle pourrait ainsi bouleverser des équilibres déjà fragiles et raviver des sentiments que l’on croyait enfouis.

De quoi offrir aux scénaristes une matière dramatique idéale, fidèle à l’ADN de Plus belle la vie.

Retour confirmé ou simple coïncidence ?

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite par la production ou par TF1. Mais les fans le savent : dans Plus belle la vie, les départs sont rarement définitifs. Et quand une porte reste entrouverte, le Mistral n’est jamais bien loin.

Alors, Estelle Cantorel s’apprête-t-elle à faire son grand retour au moment le plus délicat pour Djawad ? Simple hasard ou véritable teasing ? Suspense…