

Publicité





Grands reportages du 14 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands reportages du 14 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Vol d’identité : un enfer » (inédit)

Chaque année en France, près de 300 000 personnes sont victimes d’usurpation d’identité. Pour elles, les répercussions peuvent être lourdes : endettement massif, retrait du permis de conduire, voire perte d’emploi. Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, mais identifier et retrouver les auteurs reste souvent très difficile. Pendant près d’un an, une équipe de Grands reportages a suivi des victimes déterminées à lutter contre leurs usurpateurs pour tenter de reprendre le contrôle de leur existence. Des parcours bouleversants, d’autant plus éprouvants lorsque l’auteur de l’escroquerie se révèle être un membre de l’entourage familial.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Un peu plus près des étoiles » (inédit)



Publicité





On les surnomme les enfants prodiges. Âgés de moins de 18 ans — parfois à peine sortis de l’enfance — ils possèdent un talent hors norme qui leur permet de se mesurer aux meilleurs adultes. Mode, cuisine, danse, cirque… très tôt, ils sont nombreux à rêver de réussite et à espérer vivre un jour de leur passion. Certains orientent leurs études dans cette voie, d’autres multiplient concours et compétitions, mais tous partagent la même ambition : se faire une place dans leur univers. Un parcours exigeant, qui implique des sacrifices considérables, aussi bien pour eux que pour leurs familles.