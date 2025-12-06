Rugby Champions Cup : suivre Bulls / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – Bulls / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 6 décembre 2025 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby démarre ce week-end avec la première journée de l’Investec Champions Cup. Bordeaux-Bègles affronte les Bulls cet après-midi.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h10, coup d’envoi à 16h15.







C’est un choc très attendu pour commencer la campagne européenne de l’UBB : les Bordelais, tenants du titre, se déplacent en Afrique du Sud pour affronter les Bulls — une équipe locale solide, qui cherche à prendre sa revanche après une dernière campagne décevante.



Le contexte est d’autant plus ardu pour l’UBB que l’altitude et la chaleur de Pretoria, en plus du vent de revanche côté sud-africain, font de ce match un véritable test d’endurance physique et mentale.

Bulls / Bordeaux, compositions des équipes

Le XV de départ des Bulls : 15. Le Roux ; 14. Moodie, 13. Kriel, 12. Vorster, 11. De Klerk ; 10. Pollard, 9. De Wet ; 7. Ludwig, 8. Coetzee (cap.), 6. Van Staden ; 5. Van Heerden, 4. Wiese ; 3. Smith, 2. Van der Merwe, 1. Tshakweni.

Remplaçants : 16. Grobbelaar, 17. Steenekamp, 18. W. Louw, 19. Nortje, 20. E. Louw, 21. Rudolph, 22. Papier, 23. Jacobs..

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Woki, 8. Matiu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Perchaud, 18. Tameifuna, 19. Gray, 20. Jacobs, 21. Retière, 22. Janse Van Rensburg, 23. Rayasi.

Bulls / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h10.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Bulls / Bordeaux, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.