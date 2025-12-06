50mn Inside du 6 décembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 6 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 6 décembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Didier Bourdon. Les confidences d’un hyper sensible.

🎶 La story – « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey. Le mois de décembre a à peine débuté que déjà le tube de Noël de Mariah Carey revient en force et cela fait plus de 30 ans que ça dure.



👑 L’actu – Cédric Grolet : souvent imité, jamais égalé ? A l’approche de Noël, le pâtissier star a placé la barre très haute ! Est-il encore le roi incontesté du trompe l’oeil ?

✨ En coulisses – le voyage des Miss en Martinique. Qui sera élue Miss France 2026 ? Découvrez en exclusivité les 30 prétendantes que 50mn Inside a suivi lors de leur voyage de préparation en Martinique.

50mn Inside du 6 décembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Hawaï, ce petit bout d’Amérique au milieu du Pacifique. Rencontre avec ces français qui se sont lancés un pari fou : partir à la conquête du rêve américain sous les tropiques.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.