Quelle époque du 6 décembre 2025 : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?

Quelle époque du samedi 6 décembre 2025 : la déprogrammation

En cause, la mobilisation de France Télévision pour le Téléthon 2025. Ce soir, c’est la Grande Fête du Téléthon et ça va finir tard dans la nuit. Impossible donc de programmer « Quelle époque » !

Mais si vous avez manqué le numéro de samedi dernier, sachez qu’il est toujours en replay sur france.tv.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » le samedi 13 décembre 2025 à 23h20 sur France 2.



