Quelle époque du 6 décembre 2025 : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?

Par /

Publicité

Quelle époque du 6 décembre 2025, déprogrammation – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, vous ne retrouverez exceptionnellement pas Léa Salamé et son talk-show hebdomadaire « Quelle époque ! ». Pourquoi l’émission est-elle déprogrammée ce samedi ?


Quelle époque du 6 décembre 2025 : pourquoi l'émission est déprogrammée ce soir ?
Capture FTV


Publicité

Quelle époque du samedi 6 décembre 2025 : la déprogrammation

En cause, la mobilisation de France Télévision pour le Téléthon 2025. Ce soir, c’est la Grande Fête du Téléthon et ça va finir tard dans la nuit. Impossible donc de programmer « Quelle époque » !

Mais si vous avez manqué le numéro de samedi dernier, sachez qu’il est toujours en replay sur france.tv.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » le samedi 13 décembre 2025 à 23h20 sur France 2.


Publicité

A LIRE AUSSI
13h15 le samedi du 6 décembre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 6 décembre : au sommaire aujourd'hui
Audiences 5 décembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » toujours devant la Star Academy
Audiences 5 décembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » toujours devant la Star Academy
Le Voyageur du 6 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3
Le Voyageur du 6 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3
La grande fête du Téléthon 2025, c’est ce soir sur France 2 : les invités (6 décembre)
La grande fête du Téléthon 2025, c'est ce soir sur France 2 : les invités (6 décembre)


Publicité


Retour en haut