« Scènes de ménages » du 3 décembre : ce soir le prime « La magie de Noël » (extrait vidéo)

« Scènes de ménages, la magie de Noël » du 3 décembre 2025 – Ce mercredi soir, M6 diffuse le prime inédit de « Scènes de ménages » intitulé « La magie de Noël ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Scènes de ménages » du 3 décembre 2025 : la magie de Noël

Les couples de Scènes de ménages s’apprêtent à vivre un Noël pas comme les autres ! Entre Liliane qui renverse le véritable Père Noël, Raymond qui passe la soirée avec son « lui » version enfant, Emma et Fabien qui tentent de négocier avec un renne en peluche, Camille qui convie le pire ennemi de Philippe pour un réveillon haut en rebondissements, et Alice et Sofiane chargés d’approvisionner la Mère Noël en cadeaux… cette nuit de fête s’annonce aussi drôle que merveilleusement déjantée !

Le casting

Avec Valérie Karsenti (Liliane), Frédéric Bouraly (José), Gérard Hernandez (Raymond), Anne-Elisabeth Blateau (Emma), David Mora (Fabien), Amélie Etasse (Camille), Grégoire Bonnet (Philippe), Claire Chust (Leslie), Vinnie Dargaud (Léo), Élodie Poux (Alice), Majid Berhila (Sofiane)



Et en guests : Michel Boujenah, Isabelle Mergault, Joséphine Draï, et Jonathan Lambert

Extrait vidéo