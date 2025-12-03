« Will Trent » du 3 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)

Par /

Publicité

Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 3 décembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.

« Will Trent » du 3 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)
TF1


Publicité

Will Trent saison 2 : vos épisodes du 3 décembre 2025

Épisode 5 « La fille du capitaine Wagner » : Alors que les menaces contre Amanda se multiplient, Will poursuit son enquête et parvient à restreindre le cercle des suspects. Contrainte d’affronter son passé, Amanda traverse une période délicate, tandis qu’Ormewood peine à gérer la situation en l’absence de Gina.

Épisode 6 « De la même famille » : Will retrouve un parent perdu de vue depuis longtemps et découvre des similitudes inattendues. Le GBI et l’APD enquêtent sur le meurtre d’un juge. Faith et Luke se rapprochent.


Publicité

Personnages et interprètes

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)

A LIRE AUSSI
« Joyeux Noël, Docteur Williams ! » : votre téléfilm de Noël ce 2 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Joyeux Noël, Docteur Williams ! » : votre téléfilm de Noël ce 2 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 2 décembre : pas d’élimination pour Cyprien, qui est dans l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 2 décembre : pas d'élimination pour Cyprien, qui est dans l'étoile mystérieuse ?
Les 12 Coups de Midi : Cyprien sera-t-il éliminé ce mardi 2 décembre ?
Les 12 Coups de Midi : Cyprien sera-t-il éliminé ce mardi 2 décembre ?
Danse avec les Stars 2026 : Laure Manaudou rejoint le casting !
Danse avec les Stars 2026 : Laure Manaudou rejoint le casting !


Publicité


Retour en haut