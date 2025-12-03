« Will Trent » du 3 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 2)

Publicité
Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 3 décembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.
A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.
Will Trent saison 2 : vos épisodes du 3 décembre 2025
Épisode 5 « La fille du capitaine Wagner » : Alors que les menaces contre Amanda se multiplient, Will poursuit son enquête et parvient à restreindre le cercle des suspects. Contrainte d’affronter son passé, Amanda traverse une période délicate, tandis qu’Ormewood peine à gérer la situation en l’absence de Gina.
Épisode 6 « De la même famille » : Will retrouve un parent perdu de vue depuis longtemps et découvre des similitudes inattendues. Le GBI et l’APD enquêtent sur le meurtre d’un juge. Faith et Luke se rapprochent.
Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)