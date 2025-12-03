Des racines et des ailes du 3 décembre : direction Lyon ce soir sur France 3



Publicité





Des racines et des ailes du 3 décembre – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « En pays lyonnais ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 3 décembre « En pays lyonnais »

Dans ce numéro inédit de Des racines et des ailes, Carole Gaessler nous conduit à Lyon à l’occasion de la Fête des Lumières, point de départ d’une émission consacrée au pays lyonnais.

Né en 1852 sur la colline de Fourvière, cet événement emblématique met en valeur le patrimoine de la ville grâce à des créations lumineuses signées par des artistes du monde entier. Julien Pavillard, directeur de la manifestation, nous dévoile les coulisses de la préparation de cette fête qui rassemble chaque année plus de deux millions de visiteurs.



Publicité





Fille et petite-fille de restaurateurs, Florence Périer perpétue l’héritage des Mères lyonnaises dans son bouchon du quartier des Brotteaux. À sa table, les incontournables de la gastronomie locale : gratin d’andouillette, foie de veau, quenelle de brochet…

Adeline Basty et Caroline Snyers, quant à elles, restaurent de magnifiques villas du XIXᵉ siècle autrefois bâties par de riches industriels et nous en ouvrent les portes.

Cap sur Saint-Étienne, capitale historique du ruban. Julien Faure, dernier fabricant français de rubans haute couture, relève un défi singulier : répondre à une commande du célèbre modiste irlandais Philip Treacy, qui souhaite faire renaître un ruban de 1907 retrouvé dans les archives de la maison. Un véritable travail d’enquête et de savoir-faire d’exception s’engage alors.

Nous rencontrons également Charles Desjobert, architecte du patrimoine et frère dominicain, qui vit au couvent de La Tourette, chef-d’œuvre conçu par Le Corbusier dans les années 1950. Il se mobilise pour préserver ce monument historique.

Enfin, à Odenas, au cœur du Beaujolais, Carole Gaessler nous ouvre les portes du château de La Chaize, habituellement fermé au public. Surnommé le « Versailles du Beaujolais », cet édifice construit en 1676 par le frère du père Lachaise a bénéficié du talent d’André Le Nôtre pour les jardins et de Jules Hardouin-Mansart pour l’architecture.