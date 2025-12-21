Star Academy 2025 : le programme de la semaine 10 et du prime du 27 décembre



Star Academy du 21 décembre 2025, programme – Quel programme pour la dixième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un dixiième prime riche en émotion et l’élimination de Jeanne, ils ne sont plus que 8 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











Le prime des évaluations

Et encore une fois cette semaine, pas de rythme « classique ». Michaël Goldman a annoncé hier soir que le prochain prime, samedi 27 décembre, sera le « prime des évaluations ». Les évaluations auront lieu en direct et les notes seront annoncées juste après. Il faudra donc encore une fois attendre le prime pour avoir les 3 nominés de la semaine et le public n’aura que très peu de temps pour voter ! Evidemment, l’un des trois nominés sera éliminé et ne rentrera pas au château.

Il y aura quand même des évaluations mardi au château mais ce sera du jamais vu : c’est les élèves qui vont se noter eux-mêmes et l’un d’eux sera immunisé à l’issue de ces évaluations ! Les profs seront là mais regarderont les évaluations depuis le salon.

Pour cette semaine de Noël, Pierre Garnier sera au château lundi et les académiciens recevront leurs familles.



Le planning de la semaine 10

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.

Rendez-vous cet après-midi à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.