Plus Belle La Vie spoilers : Idriss accusé, Luna sous le choc, les résumés jusqu’au 9 janvier 2026

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 9 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend début janvier dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Martin, le petit fils de Luna, est hors de contrôle. Le jour de la rentrée, il vole le téléphone de Louisa et sèche déjà le collège ! Idriss, alerté par sa petite soeur, le retrouve alors qu’il s’apprête à revendre le téléphone. Il frappe Idriss et tente de s’enfuir… Plus tard, Idriss ramène Martin au commissariat. Celui-ci se plaint de douleur et finit par s’effondrer sous les yeux de Stanislas, le nouveau capitaine du commissariat. Plus tard, Idriss est accusé d’avoir violenté Martin, Luna est sous le choc.

De son côté, Chloé doit affronter Yann, libre et déterminé à avoir une place dans la vie d’Elena. Baptiste lui conseille de dire la vérité à sa fille avant qu’elle l’apprenne pas Yann…



Pendant ce temps là, les Kepler sont à terre et à la résidence, Steve déprime après le départ de Nisma.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 490) : Luna n’est pas au bout de ses peines alors que son petit-fils continue de lui en faire voir de toutes les couleurs. Au commissariat, un nouveau visage rejoint l’équipe de policiers. De son côté, Chloé s’interroge : doit-elle dire la vérité ?

Mardi 6 janvier 2026 (épisode 491) : Des propos accablants à l’encontre d’un Mistralien menace sa carrière. En parallèle, Djawad continue de prendre son rôle de futur père très à cœur. A la résidence, Jules tente de remotiver Steve, qui n’a plus goût à rien.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 492) : Au commissariat, les avis divergent sur la responsabilité du suspect. En parallèle, une nouvelle coloc s’installe place du Mistral. Du côté des Kepler, des éléments compromettants les mettent à rude épreuve.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 493) : Luna est sous le choc, suite à une révélation des policiers. Djawad, quant à lui, rejoint Ariane avec un plan en tête. Au Pavillon des fleurs, Eric transmet à Blanche un courrier, qui ne la laisse pas indifférente.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 494) : Le quartier du Mistral est sous tension après la disparition d’un habitant. Alors que Babeth et Patrick se réjouissaient déjà de leur déménagement, ils se heurtent à un imprévu. De son côté, Thomas se rend à son premier cours à l’université.