13h15 le dimanche du 21 décembre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 21 décembre 2025 : le sommaire aujourd'hui













« 13h15 le dimanche » du 21 décembre 2025 : Notre-Dame de cœur

Six ans après le terrible incendie et au terme d’un chantier hors norme, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes au public le 7 décembre 2024. Le magazine « 13h15 le dimanche » a plongé dans les coulisses de cette renaissance, à la rencontre de celles et ceux qui ont œuvré, souvent dans l’ombre, pour redonner tout son éclat à l’édifice le plus emblématique de la capitale.

Dans la soirée et la nuit du 15 avril 2019, un violent incendie ravage la cathédrale durant près de quinze heures. La flèche s’effondre, une partie de la charpente disparaît dans les flammes. Pour les pompiers, c’est une lutte acharnée contre le feu ; pour les Parisiens, une nuit de sidération et de douleur, tant le monument est intimement lié à l’histoire et à l’âme de la ville.



Une fois l’incendie maîtrisé, une autre épreuve commence, loin des regards : celle de la reconstruction. Un défi immense, à la fois technique, symbolique et politique, pour redonner vie à ce chef-d’œuvre de l’architecture gothique et lui permettre de traverser les siècles à venir.