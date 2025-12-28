Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 11



Star Academy 2025, évaluations semaine 11 – Premier dimanche à 7 au château de la Star Academy après l’élimination de Mélissa hier soir.





Et cet soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu en trois temps, lundi et mardi.







Star Academy, trois évaluations

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est une semaine bien chargée qui attend les élèves avec pas moins de trois évaluations et des cours avec des professeurs emblématiques des anciennes saisons !

➤ Lundi matin, évaluations de théâtre après un cours spécial avec Oscar Sisto. Seront présents pour ces évaluations : Michaël, Papy, Oscar Sisto et Hugues Hamelynck (prof de théâtre en 2023)



➤ Lundi après-midi, évaluations de danse après un cours spécial avec Kamel Ouali. Seront présents : Michaël, Jonathan, Kamel Ouali et Malika Benjelloun (prof de danse en 2023 et 2024)

➤ Mardi matin, évaluations de chant avec Michaël, Sofia, Marlène, et Cécile Chaduteau (prof d’expression scénique en 2023)

➤ La liste des chansons pour les évaluations de mardi matin (sera complété au fil de la soirée) :

« Je t’aime » – Lara Fabian

« S.O.S d’un terrien en détresse » – Daniel Balavoine, version Grégory Lemarchal

« Lettre à France » – Michel Polnareff

A l’issue de ces évaluations, on aura un top 3 et 3 nominés soumis aux votes du public. Le chant comptera pour 50%, le théâtre et la danse chacun pour 25%.

Michaël a également annoncé qu’Ambre, immunisée, aurait sa carte blanche sur le prime. Et Kamel Ouali choisira un élève qui aura son tableau chanté / dansé !

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.