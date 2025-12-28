Demain Nous Appartient spoilers : un accident, Charles double Bart, les résumés jusqu’au 16 janvier 2026



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 janvier 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.











On peut déjà vous dire que Maud va être victime d’un accident et ça va créer des tensions entre Raphaëlle et Chloé.

Pendant ce temps là, au Spoon, Charles tente de doubler Bart. Il manigance dans son dos et ses employés sont en sursis… Quant à Erica, son frère réapparait dans sa vie et il est en danger. Et au lycée, Esmée se rapproche de Bastien.

Les résumés de DNA du 5 au 9 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 (épisode 2116) : Maud est victime d’un malheureux accident. Charles manigance dans le dos de Bart. Karim est troublé par son dernier date avec Emilie.



Mardi 6 janvier 2026 (épisodes 2117) : Martin veut à tout prix retrouver Basile. Face à Charles, les employés du Spoon sont en danger. Marianne oublie un anniversaire très important.

Mercredi 7 janvier 2026 (épisode 2118) : Le frère d’Erica est en danger. Aaron tente sa chance sur les applis de rencontre. Karim et Emilie ont du mal à se parler.

Jeudi 8 janvier 2026 (épisode 2119) : L’état de Maud tend les relations entre Raphaëlle et Chloé. Diane se mêle un peu trop de la vie d’Esmée. La stratégie de Gabriel porte ses fruits pour Aaron.

Vendredi 9 janvier 2026 (épisode 2120) : Basile voit un fantôme de son passé ressurgir. Un dîner chez les Moreno prend une tournure inattendue. Esmée ose se rapprocher de Bastien.

