Les Enfants de la Télé du 28 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?



Publicité





Les Enfants de la Télé du 28 décembre 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Les Enfants de la Télé du 28 décembre : les invités

Les Enfants de la télé sont de retour ce dimanche avec Faustine Bollaert pour un numéro 100 % inédit, même en pleine période de fêtes !

À l’occasion des 50 ans de Stade 2, l’animatrice réunit autour de sa table celles et ceux qui ont marqué l’histoire de l’émission sportive culte. Matthieu Lartot, Lionel Chamoulaud, Cécile Grès, Patrick Chêne et Céline Géraud se replongent avec émotion et bonne humeur dans les archives de la télévision.



Publicité





Images cultes, souvenirs forts et fous rires garantis pour célébrer un demi-siècle de sport à la télévision.