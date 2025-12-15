Star Academy du 15 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 15 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du Débrief de Marlène sur le duo de Victor avec Calum Scott. Marlène le félicite !











Pour le duo de Théo et Patrick Fiori, Marlène le recadre vocalement. Il ne peut pas s’en foutre et elle lui fait remarquer les soucis de justesse. Au confessionnal, Théo avoue ne pas prendre les critiques de façon constructives et se braquer !

Sur le duo surprise entre Sarah et Mentissa, Marlène avoue avoir eu la chair de poule. Marlène félicite Bastiaan pour son auto-portrait et notamment sa danse sur Michaël Jackson.

Globalement, Marlène félicite tout le monde pour le prime. Et les élèves retrouvent ensuite Michaël Goldman au théâtre pour l’annonce des évaluations. Il les félicite pour la tournée et leur annonce un beau projet : ils vont écrire et composer un titre qui sera une sorte d’hymne sur la tournée ! Il leur explique ensuite la mécanique de la semaine des face à face. Le gagnant des évaluations sera immunisé, les autres s’affronteront en duels sur le prime. Pour les évaluations, ils vont devoir chanter un titre à capella !



Théo appelle sa petite amie et il se met ensuite à pleurer. Sarah le réconforte.

Ambre appelle sa maman, qui la rassure pour les évaluations. C’est son anniversaire, Ambre avait oublié.

Sonnerie du calendrier de l’avent : c’est Nikos Aliagas qui débarque ! Ils partagent un repas grecque et Nikos leur donne plein de conseils. Il organise ensuite une séance photos au château !

Après le départ de Nikos, les élèves répètent leurs évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 15 décembre

