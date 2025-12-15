Ici Tout Commence spoiler : que cache César à Coline ? (vidéo épisode du 18 décembre)



Ici tout commence spoiler – Que cache César à Coline dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors qu'il travaille avec Gaspard et Coline sur le menu de Noël, César a un comportement très bizarre…











L’ami de Coline, d’habitude très discret, se met à lui sortir des blagues… pas très fines. Coline semble appécier tandis que Gaspard semble dans le confidence. Ces deux là semblent avoir un plan pour sortir Coline des griffes d’Amaury.

Qu’ont-ils manigancés ? Que viennent faire les blagues de César dans tout ça ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1330 du 18 décembre 2025 : César cache quelque chose

