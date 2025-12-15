Ici Tout Commence spoiler : que cache César à Coline ? (vidéo épisode du 18 décembre)

Ici tout commence spoiler – Que cache César à Coline dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, alors qu’il travaille avec Gaspard et Coline sur le menu de Noël, César a un comportement très bizarre…


Capture TF1


L’ami de Coline, d’habitude très discret, se met à lui sortir des blagues… pas très fines. Coline semble appécier tandis que Gaspard semble dans le confidence. Ces deux là semblent avoir un plan pour sortir Coline des griffes d’Amaury.

Qu’ont-ils manigancés ? Que viennent faire les blagues de César dans tout ça ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Loup fait une découverte choc sur Anouk (vidéo épisode du 17 décembre)


Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

