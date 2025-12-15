Star Academy, les évaluations du 15 décembre : Sarah, Ambre et Victor au dessus, Théo se loupe, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 15 décembre 2025 – C’est ce lundi matin qu’avaient lieu les évaluations de chant de la semaine 9 de la Star Academy 2025. Cette semaine, il s’agissait d’évaluations de chant à capella avec à la clé, une immunité pour le meilleur d’entre eux.











Léa ouvre le bal des évaluations à capella

Léa passe la première, elle a choisi « Set Fire to the Rain » d’Adele. Pas besoin des paroles, elle la connait par coeur. Et ça semble réussi mais s’il y a quelques petites faussetés. Elle n’est pas contente d’elle en revenant au château. Bastiaan annonce que c’était gênant à regarder, il appréhende de passer.

Place à Sarah sur « At last » d’Etta James. Elle annonce aux profs avoir une revanche à prendre sur sa dernière éval. Elle demande à chanter en chaussettes, Sofia valide. C’est très réussi, les autres élèves la félicitent.



Théo passe sur « Belle demoiselle » de Christophe Maé. Il est le premier de la matinée à regarder les paroles et ça chante faux, c’est compliqué.

Jeanne a choisi « Tous les mêmes » de Stromaé, elle prend les paroles devant elle. On la voit lire et on entend un soucis de souffle. C’est une éval plutôt moyenne mais au château, les autres l’applaudissent.

Place à Victor sur « Set Fire to the Rain » d’Adele. Pas de parole sous le nez, c’est très joli ! Si on compare avec Léa sur la même chanson, c’est au dessus. Les élèves l’applaudissent et parlent d’une masterclass !

Ambre a choisi « Lose Control » de Tedddy Swims. Elle prend les paroles « au cas où » mais ne les regarde pas. On est clairement sur une évaluation incroyable, Michaël a un large sourire. Ambre ressort mitigée, elle a loupé une note.

Anouk passe sur « Corps » d’Yseult, sans les paroles. Encore une évaluation très réussie. Les autres lui assurent que c’était très beau.

On poursuit avec Mélissa sur « At last » d’Etta James. Elle a retenu la leçon des dernières évaluations et ne prend pas les paroles. Marlène a le sourire, elle a l’air emballée. C’est très joli.

Pour finir, place à Bastiaan sur « Set Fire to the Rain » d’Adele. C’est faux à plusieurs moments, clairement pas sa meilleure évaluation.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Ambre, Sarah, Victor et Anouk sont clairement au dessus sur ces évaluations, on pense que l’immunité devrait se jouer entre eux. On ne sait pas encore quand on connaitra l’immunisé, certainement mardi en fin de quotidienne.

