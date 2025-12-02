Star Academy du 2 décembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 2 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens. Une journée qui débute avec les évaluations.











Bastiaan passe le premier sur « Danser encore » de Calogero. Marlène est très émue, elle avoue que ça l’a cueillie. Jonathan trouve qu’il a relevé tous les sujets d’un danseur, il a chanté avec le coeur et ça l’a touché. Sofia a aimé mais elle trouve que ça manquait de théâtralité pour le thème.

Lily passe sur la même chanson. Michaël salue une vraie volonté de raconter une histoire mais il note un manque de précision.

Victor a choisi « Fête de trop » d’Eddy de Pretto. Michaël est content du choix de titre, il le trouve courageux et il a joué un personnage. Jonathan est très content, il parle d’un déclic.



Théo P. chante « Châtelet les Halles » de Florent Pagny, Mélissa « Coups et blessures » de BB Brunes, Anouk sur « Voyage Voyage », Sarah « Fête de trop » d’Eddy de Pretto, Léo sur « Danser encore » de Calogero, et Léa « Ta main » de Grégoire ».

Jeanne passe sur « Speed » de Zazie. Michaël est dubitatif sur Jeanne, il n’est pas embarqué et parle d’une évaluation moyenne. Papy est d’accord. Et Ambre passe sur « Coups et blessures » de BB Brunes. Sofia a adoré sa proposition, il y avait tout. Michaël a été attrapé, Marlène a adoré.

Anouk part en direction du Zénith de Paris pour retrouver Ed Sheeran. Ils répètent, le parrain la rassure.

Au château, surprise pour les élèves : Jonathan vient donner cours avec Shy’m ! Tout le monde est ravi. Ils apprennent une chorégraphie de la comédie musicale « Chicago » où Shy’m a le premier rôle.

Les élèves ouvrent la première case du calendrier de l’avent : des invitations pour le concert d’Ed Sheeran ! Ils se préparent et c’est le départ pour le Zénith de Paris. Sur place, ils signent des autographes. Et en coulisses, Anouk est impressionnée. Elle le rejoint ensuite sur scène pour chanter « Camera ».

Annonce des nominations : Lily, Jeanne, et Mélissa.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.