Ici Tout Commence spoiler : la vérité va éclater, Ninon confronte Pénélope ! (vidéo épisode du 5 décembre)

Ici tout commence spoiler – Le secret de famille des Becker est sur le point d’éclater dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Ninon a compris que ses parents et sa soeur lui cachent quelque chose d’important…











Elle décide alors de confronter Pénélope. Celle-ci avoue que le comportement étrange de leurs parents vient de ce qu’elle a à lui dire. Mais elle assure que ce n’est pas le bon moment : elles doivent se concentrer sur leurs examens !

Ninon exige alors que Pénélope lui dise la vérité, il est hors de question d’attendre ! Au pied du mur, Pénélope va devoir révéler son secret à Ninon… Et si la jeune femme n’était pas sa soeur mais sa fille ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1321 du 5 décembre 2025 : Pénélope prête à révéler la vérité

