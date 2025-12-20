Star Academy du 20 décembre : le prime des face à face ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Star Academy du 20 décembre 2025, le prime 10 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 10ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un neuvième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 20 décembre 2025, le programme du prime des face à face

Ce soir, c’est le prime des face à face ! Anouk est immunisé tandis que les autres académiciens vont s’affronter en face à face ! Victor affronte Théo, Sarah affronte Mélissa, Ambre affronte Jeanne, et Bastiaan affronte Léa. Les téléspectateurs voteront au cours de la soirée pour sauver le meilleur de chaque face à face. Ils seront ensuite 4 nominés, le public votera de nouveau et l’un d’eux sera éliminé et ne retournera pas au château !

Ce soir, ils chanteront aux côtés de Louane, Craig David, Santa et Léman.



La liste des chansons du prime

Les duos avec les artistes

Craig David avec Sarah et Mélissa sur un medley

Santa avec Léa et Bastiaan sur « Vivre pour le meilleur »

Leman avec Victor et Théo sur « Les étoiles »

Louane avec Ambre et Jeanne sur un medley

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime : conte de Noël

La carte blanche : Anouk sur « Cry me a river » de Justin Timberlake.

Le medley de Noël (tous ensemble)

La battle des nommés sur « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain

Les chansons des duels

Léa et Bastiaan « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys

Sarah et Mélissa « La foule » d’Édith Piaf

Théo et Victor « Don’t Let the Sun Go Down on Me » d’Elton John

Jeanne et Ambre – « I Love Rock ’n Roll » de Joan Jett & The Blackhearts

VIDÉO Star Academy du 20 décembre, la bande-annonce

