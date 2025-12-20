Echappées Belles du 20 décembre : direction le Japon ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 20 décembre 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 20 décembre 2025, à 21h – « Japon, les surprises de Tokyo » (rediffusion)

Dès le premier regard, Tokyo submerge par ses lumières, ses écrans géants et son foisonnement urbain. Capitale tentaculaire aux rues bondées et à l’architecture chaotique, elle déroute autant qu’elle fascine, au point que ses habitants la décrivent comme un pays à part entière, composé de 23 villes distinctes.

Anciennement Edo, la métropole de 13,9 millions d’habitants concentre tous les pouvoirs du Japon. Véritable patchwork architectural, elle juxtapose les époques et les styles, faisant de chaque rue une expérience nouvelle.



Derrière ce désordre apparent se cache pourtant une société très codifiée, où politesse, rituels et respect des règles structurent le quotidien. En s’imprégnant de ces usages, le visiteur découvre une ville chaleureuse, à explorer en flânant, en partageant la vie locale ou lors des matsuri.

À l’automne, le Momiji offre un spectacle saisissant de feuillages colorés, notamment à Nikko, refuge naturel prisé des Tokyoïtes. Même là, traditions et codes restent omniprésents, invitant à mieux comprendre cette société aussi complexe qu’harmonieuse.

Les reportages : Une mégapole si douce à vivre / Chronique d’une île, Hachijojima / Délices de Nikko, les sobas au sarrasin / Une nature mystique et vénérée / Les solutions du Japon pour faire face à la pénurie de travailleurs.

Echappées Belles du 20 décembre à 22h40 – « Bolivie, le défi des sommets » (rediffusion)

Souvent appelée le « Tibet des Andes », la Bolivie se distingue par les impressionnants sommets de la cordillère Royale, parmi les plus élevés d’Amérique latine. Le pays offre une diversité naturelle exceptionnelle : le Salar d’Uyuni, plus vaste désert de sel au monde, le lac Titicaca, ainsi que l’exubérante forêt amazonienne. Dans ces régions sauvages et parfois difficiles d’accès vivent de nombreuses communautés autochtones, faisant de la Bolivie le pays d’Amérique du Sud où elles sont proportionnellement les plus nombreuses. Au fil de ses treks, Jérôme explore des panoramas spectaculaires et part à la rencontre des peuples amérindiens qui y vivent.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 20 décembre dès 21h sur France 5