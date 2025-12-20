« Meurtres en Périgord vert » : votre téléfilm inédit ce 20 décembre sur France 3 (histoire, interprètes)



Publicité





« Meurtres en Périgord vert » au programme TV du samedi 20 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres en Périgord vert », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Andréa Furet, Adrien Rob (Demain nous appartient), Annelise Hesme et Christine Citti.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres en Périgord vert » : l’histoire

À Tourtoirac, paisible village du Périgord, Isabelle Maurin, tout juste sacrée reine d’Araucanie, est découverte décapitée dans les jardins du château qu’elle venait d’hériter. Pour élucider ce crime, Emma Lambert, jeune lieutenante de police venue de Bordeaux, est dépêchée sur place et fait équipe avec Sacha Besson, lieutenant de gendarmerie du secteur. Emma, femme transgenre, dissimule un lourd secret : elle est la fille de Julie Dupuy, médecin et maire du village, avec laquelle elle entretient des rapports conflictuels.

À mesure que l’enquête progresse, d’autres meurtres apparaissent, tous liés à la succession du royaume d’Araucanie, fondé au XIXᵉ siècle par Antoine de Tounens. Entre intrigues historiques et vérités enfouies, Emma et Sacha devront lever le voile sur une affaire où chacun cache sa véritable identité, tout en affrontant les sentiments naissants qui les rapprochent. Une enquête où, au-delà du crime, chacun sera amené à se révéler pleinement.



Publicité





Casting : interprètes et personnages

Avec Andréa Furet (Emma Lambert), Adrien Rob (Sacha Besson), Annelise Hesme (Julie Dupuy), Christine Citti (Commandante Roussin), Nicky Marbot (Sébastien Lambert), Alix Benezech (Zoé Colvert), Clara Simpson (Victoria Jackson), Benoît Joubert (Gendarme Christophe), Raphaëlle Agogué (Isabelle Maurin), Sava Lolov (Amaury de Nayac), Oscar Copp (Fred Belleck), Sarah Gfeller (Paola Nahuelpan), Pablo Valledor (Lautaro Nahuelpan)…

Et avec la participation exceptionnelle de Frédérick Bousquet (Nicolas Fabre)