Star Academy du 27 décembre : le prime des évaluations ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Publicité





Star Academy du 27 décembre 2025, le prime 11 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 11ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un dixième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 27 décembre 2025, le programme du prime des évaluations

Ce soir, c’est le prime des évaluations ! Pour la première fois dans l’histoire de la Star Academy, aucun artiste invité. Les élèves vont s’affronter sur des évaluations, où les profs vont les noter en direct et établir un classement. Seule Léa est intouchable car immunisée, pour les autres la pression est grande : les trois derniers seront nominés en fin de soirée et soumis aux votes du public ! L’un d’eux sera éliminé et ne passera pas le Nouvel An au château.

La liste des chansons du prime

Les grands moments du prime

L’ouverture du prime sur l’hymne « Voulez-vous »

La carte blanche : Léa sur « Show Me How You Burlesque » de Christina Aguilera

La battle du top 3 : « Quand je t’aime » de Demis Roussos



Publicité





Les chansons des évaluations

Anouk « L’amour existe encore » de Céline Dion

Ambre « Magnolia For Ever » de Claude François

Bastiaan « L’enfer » de Stromae

Léa « Chandelier » de Sia

Mélissa « Les mots bleus » version Camélia Jordana

Sarah « Proud Mary » de Tina Turner

Théo « J’ai encore rêvé d’elle » de Il était une fois

Victor « All I Ask » d’Adele

Matières optionnelles pour les évaluations :

🕺 Bastiaan danse sur « It’s ok I’m ok » de Tate McRae

🕺 Léa danse sur « Buttons » des Pussycat Dolls

🕺 Melissa danse sur « Bad Guy » de Billie Eilish

🕺 Sarah danse sur « Poker Face » de Lady Gaga

🕺 Victor danse sur « Gimme More » de Britney Spears

🎭 Anouk en théâtre sur « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel

🎭 Ambre en théâtre sur « Le dîner » de Bénabar

🎭 Théo en théâtre sur « Mesdames » de Grand Corps Malade

Chaque élève a répété une chanson en cas de nomination. Les 3 nommés chanteront donc pour défendre leur place.

VIDÉO Star Academy du 27 décembre, la bande-annonce

vidéo à venir