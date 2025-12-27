Echappées Belles du 27 décembre : direction l’Alsace ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 27 décembre 2025 – C'est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5.





Echappées Belles du 27 décembre 2025, à 21h – « Alsace, sur la route des vins » (rediffusion)

Depuis sept décennies, la route des vins d’Alsace s’est imposée comme une destination incontournable pour les amoureux de grands espaces. Longue de plus de 170 kilomètres, elle serpente de Marlenheim au nord jusqu’à Thann au sud, offrant un itinéraire viticole niché au pied des Vosges, aux portes de la Forêt-Noire et dans la quiétude des rives du Rhin. Bien plus qu’un simple enchaînement de caves, cette route dévoile toute la richesse du patrimoine alsacien. Sophie Jovillard part ainsi à la découverte des ruelles pittoresques des magnifiques cités médiévales et à la rencontre de femmes et d’hommes passionnés, attachés à leurs terroirs et à leurs traditions.

Echappées Belles du 27 décembre à 22h40 – « Chypre, l’île aux mille visages » (rediffusion)

Depuis 1974, l’île de Chypre est scindée en deux par la ligne Attila, séparant au sud les Chypriotes grecs et au nord les Chypriotes turcs. Malgré cette division, « l’île de l’Amour » demeure une destination baignée de soleil toute l’année, offrant un dépaysement absolu entre campagnes préservées, reliefs montagneux et littoraux méditerranéens. Pour en saisir toute la diversité, il faut la parcourir d’est en ouest : longer les côtes, explorer châteaux et monastères, flâner dans les villages fleuris, découvrir les stations d’altitude et les vastes forêts. Jérôme Pitorin part également à la rencontre de la jeune génération, désireuse de redéfinir l’identité, la culture et l’âme de Chypre aujourd’hui.



