« Meurtres à Saint-Martin » : votre téléfilm inédit ce 27 décembre sur France 3 (histoire, interprètes)



Publicité





« Meurtres à Saint-Martin » au programme TV du samedi 27 décembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Saint-Martin », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Fabrice Deville (Un si grand soleil) et Aude Legastelois Bidé.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Saint-Martin » : l’histoire

Après la découverte du corps d’un homme assassiné sur la petite île déserte de Tintamarre, au large de Saint-Martin, le capitaine Tom Firmain se voit contraint de faire équipe avec l’inspectrice Merlene Van de Voort, de la police hollandaise, avec laquelle il entretient un ancien différend.

Au fil d’une enquête mêlant légendes de pirates et mythologie des Taïnos — descendants des Indiens caraïbes et des esclaves —, les deux policiers parviendront à élucider le crime et à déjouer un projet aussi fou que dangereux.



Publicité





D’abord en opposition tant sur le plan personnel que dans leurs méthodes, Merlene et Tom apprendront peu à peu à se découvrir et à s’estimer.

Casting : interprètes et personnages

Avec Fabrice Deville (Tom Firmain), Aude Legastelois Bidé (Merlene Van de Voort), Laurence Joseph (Calypso), Julien Béramis (Paco), Yannig Samot (Sous-préfet Tolbiac), Philippe Caroit (Pasteur), Sohée Monthieux (Maria), Supayass Play’re (Barbarossa), Meddy Guillebaut (Krig), Ludovic Potony (Lopez), Anita Gillier (Jones), Alain Théophile (Varnec), Cédric Jean-Pierre (Kendy), Martin Nicolau (Léo), Kate Richardson (patronne du restaurant), Manon Doranges (femme plage), Yajahira Flemming (réceptionniste hôtel)

Et avec la participation exceptionnelle de Frédérick Bousquet (Nicolas Fabre)