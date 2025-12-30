Star Academy du 30 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 30 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens, qui débute par un cours de théâtre avec Oscar Sisto.





Il leur fait une série d’exercices pour qu’ils apprennent à raconter une histoire avec sincérité. Les élèves apprécient son approche différente de celle de Papy. Il leur distribue ensuite des textes pour les évaluations, qu’ils vont devoir interpréter.







Après le cours, ils ont une heure pour travailler leurs textes et se préparer au mieux. Pour les évaluations, les élèves passent devant Michaël, Papy, Oscar, mais aussi Hugues, le prof de l’année dernière.

C’est Ambre qui passe la première sur le texte « Pétrifié ». Oscar l’a trouvée pas mal, elle l’a agréablement surpris mais ça manque de compréhension du texte. Pour Papy, ça manquait de silence, elle a un peu bazardé le truc. Et Hugues pense que ça manquait de matière.



Anouk passe sur le même texte. Oscar trouve qu’elle a été fantastique, elle a raconté l’histoire. Michaël est d’accord, Papy salue toutes les nuances, Hugues l’a trouvée engagée et encrée. Michaël a eu l’impression d »assister au casting d’une comédienne !

Léa passe ensuite sur le texte « Le sel », Sarah aussi. Pour Sarah, Oscar a été déçu qu’elle se précipite un peu mais elle s’est rattrapée, il a vu le personnage. Papy trouve que l’exercice est trop maitrisé. Hugues dit qu’elle a déjà plein de choses mais elle avait le regard trop figé sur le prompteur.

Bastiaan passe sur « Mon anniversaire au cabaret ». Victor et Théo passent sur le même. Théo ressort énervé conte lui-même. Oscar trouve que le début était intéressant, il a bien aimé. Hugues pense qu’il n’a pas joué la comédie, comme s’il n’avait pas compris le potentiel comique du texte.

Avant la danse, Michaël vient voir les élèves pour leur annoncer les résultats du théâtre. Il leur annonce que pour l’instant, Ambre, Théo et Sarah sont en bas du classement. Anouk est 1ère, suivie de Bastiaan, Victor et Léa.

Les élèves retrouvent ensuite Kamel Ouali pour un cours de danse d’une heure pour préparer l’évaluation de danse. Il a choisi la chanson « Avec le temps », ils vont devoir faire passer des émotions.

Place à l’éval de danse en présence de Kamel, Jonathan, Michaël, mais aussi Malika, prof des deux précédentes saisons.

Léa passe, Kamel a aimé : elle a su maitrisé ses émotions et elle était très juste. Jonathan trouve qu’elle a habité chaque mouvement. Malika a adoré son audace. Pour l’éval de Sarah, Kamel annonce que c’est un cadeau, tout est juste, c’est beau et puissant, elle a tout compris et elle est parfaite ! Jonathan l’a trouvée incroyable et parle d’un sans faute. Malika a été transportée et Michaël dit avoir pris une claque.

On voit ensuite Théo, Victor (qui a oublié de danser avec la veste), et Anouk. Kamel n’a pas aimé ce qu’a fait Anouk et Jonathan se dit déçu. Pour Bastiaan, Jonathan l’a trouvé magnifique. Malika salue la justesse et la maturité artistique. Michaël a tout trouvé parfait, Kamel l’a trouvé super mais ça manquait de simplicité, il l’a trouvé en représentation.

Michaël revient voir les élèves pour annoncer le classement des évaluations de danse. Il les félicite ! Victor est dernier, Anouk avant-dernière, Ambre, Théo, Léa. Il parle de 2 masterclass : Sarah et Bastiaan sont à égalité !

Théo appelle sa copine, qui le rebooste et lui dit de tout donner. Et tout le monde répète les évaluations de chant pour le lendemain.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.