Ici Tout Commence spoiler : Joséphine envoie balader Clotilde qui... (vidéo épisode du 2 janvier)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que la relation entre Clotilde et Joséphine va se tendre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Depuis que Loup et Joséphine se sont mis en couple, Clotilde voit leur relation d’un mauvais oeil, d’autant que Loup a menti à la cheffe Revero pour elle…











Et dans quelques jours, ça va monter d’un cran quand Clotilde découvre de la drogue dans la chambre de Loup. Elle accuse immédiatement Joséphine, qu’elle surprend s’introduisant chez elle pour la récupérer.

Plus tard, Clotilde réalise qu’elle a jugé Joséphine trop vite : la drogue appartenait à Bianca. Elle tente un mea-culpa alors qu’elle est avec Marc au Double A, mais Joséphine l’envoie sèchement balader ! Marc demande à Clotilde des explications…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1342 du 2 janvier 2026 : Joséphine envoie balader Clotilde

