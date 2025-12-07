Star Academy du 7 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 7 décembre 2025 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











Au lendemain du prime et de l’élimination de Lily, les élèves passent la journée au Cancer Campus, à la rencontre d’enfants atteints de cancers. De très beaux moments de partage entre les académiciens et les enfants malades.

Les élèves peuvent chanter et danser avec les enfants, qui passent un moment de joie.

Le soir, en rentrant de cette grosse journée, ouverture du calendrier de l’avent et surprise pour académiciens : une soirée montagnarde les attend ! Au programme, tenues de sports d’hiver et raclette !



Avant de se coucher, Mélissa déménage son lit pour être à côté d’Ambre. Et Bastiaan et Anouk se lancent dans une bataille d’oreillers.

Dimanche, place au débrief de Marlène.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 7 décembre

