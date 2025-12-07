

66 minutes du 7 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 7 décembre 2025, sommaire

🔸 Calendriers : quand Noël démarre avant l’heure, une enquête sur cette tradition devenue business, où les foyers s’illuminent de plus en plus tôt.

🔸 Voler pour manger, immersion dans le quotidien de Français qui, face à la hausse des prix, franchissent parfois la ligne rouge.



🔸 Retour du botox : il n’a pas pris une ride ! Décryptage de la folie anti-âge qui séduit toujours plus, et à tout âge. Pour soigner son strabisme, Lucas et sa famille ont décidé d’essayer les injections de botox !

🔸 Chaud devant : le grand retour des cocottes, ces incontournables de nos cuisines qui reviennent en force, entre nostalgie et modernité. Même si elle a un léger défaut, Elsa et Hippolyte n’hésitent pas à casser leur tirelire pour se procurer une cocotte !

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Le Roi Soleil remonte sur scène

Près de vingt ans après son triomphe, la comédie musicale culte renaît, portée par une nouvelle génération d’artistes mais aussi par ceux qui ont fait sa légende. Répétitions intensives, défis techniques, émotion des retrouvailles… Nous vous emmenons au cœur d’une renaissance spectaculaire qui promet de rallumer la flamme d’un phénomène musical.