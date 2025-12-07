Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 8



Star Academy 2025, évaluations semaine 8 – Premier dimanche à 10 au château de la Star Academy après l’élimination de Lily vendredi soir.





Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.







Star Academy, la semaine de la tournée

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est la semaine de la tournée. Et les élèves – sauf Ambre et Sarah immunisées, vont participer au traditionnel marathon des évaluations en 3 temps : lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.

➤ Lundi matin, les 8 élèves passeront devant Papy, Michaël et un invité du métier sur une impro de théâtre. A l’issue de cette évaluation, les 2 moins bons seront écartés et directement nominés !



➤ Lundi après-midi, les 6 élèves restants passeront l’évaluation de danse devant Jonathan, Michaël et un invité du métier. A l’issue de cette évaluation, là aussi les moins bons seront écartés et nominés à leur tour.

➤ Mardi matin, ils ne seront plus que 4 à passer l’évaluation de chant devant Sofia, Marlène, Michaël et un invité du métier.

A l’issue de l’évaluation de chant, le meilleur sera immunisé et décrochera sa place en tournée ! Les 7 autres seront nominés et soumis aux votes des téléspectateurs.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.