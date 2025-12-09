Star Academy du 9 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 9 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.











La journée débute avec le cours de théâtre de Papy avant de débuter le marathon d’évaluations. Il est accompagné de Manu Payet, qui assistera à l’évaluation. Papy présente aux élèves les 3 textes au choix pour l’éval : un texte axé colère, un texte humoristique, et un texte poétique. Manu leur donne ses conseils.

Place ensuite aux évaluations de théâtre, chaque élève – sauf Ambre et Sarah immunisées – passe devant Papy, Manu et Michaël.

Victor a choisi le texte comique. Papy le félicite, il n’a pas lâché le regard. C’est encore timide mais il a progressé. Manu aurait aimé un peu plus de volume mais c’était assumé. Michaël trouve qu’il y a encore un peu de retenue.



Bastiaan passe sur le texte exprimant la colère. Manu le félicite, il a trouvé ça super et bouleversant. Michaël parle d’une évaluation très réussie.

Théo passe sur le texte humoristique. Papy annonce que c’est un diesel, il n’était pas dedans au début. Il repart pas content de lui. Mélissa enchaine elle aussi sur le texte drôle, Jeanne aussi, Léa sur la colère, Anouk sur le texte poétique. Léo a pris la colère. Michaël trouve qu’il a mis trop de temps à entrer dedans.

A l’issue des évaluations de théâtre, ils choisissent d’éliminer Théo et Léo du marathon des évaluations. Les 6 autres vont passer l’évaluation de danse.

Direction la salle de danse, où les académiciens retrouvent Jonathan avec Malika Benjeloun. Ils leur apprennent une chorégraphie en un heure avant l’évaluation.

Place à l’évaluation de danse. Anouk se met la pression. Michaël est aux côtés de Jonathan et Malika. Bastiaan passe, Jonathan annonce qu’il n’y avait que la moitié de la choré mais il fait partie des meilleurs danseurs de la promo. Malika a aimé, il lui a donné envie de se lever et danser, elle voit les fondamentaux.

Léa passe ensuite, suivie par Mélissa, Victor, et Anouk qui se plante. Michaël et Jonathan sont déçus. Jeanne se plante aussi, bouffée par le stress.

Au final, Michaël, Manu et Malika décident de mettre Victor, Anouk et Jeanne en ballotage. Ils doivent refaire la danse sur le chant ! Jeanne a lâché, Jonathan hésite entre Victor et Anouk. Michaël annonce finalement que c’est Victor qui passera l’éval de chant.

Baastian, Mélissa, Victor et Léa sont qualifiés pour le chant. Ils vont devoir choisir entre 8 chansons.

Fanny et Lucie arrivent pour les annonces du prime. Chaque élève nommé chantera individuellement et en duo avec un artiste. Seront présents : Calum Scott, Asaf Avidan, Suzane, Gaëtan Roussel, et Hoshi. Et ils s’attribueront eux-mêmes les duos !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 9 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.