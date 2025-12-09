Star Academy, les évaluations de chant du 9 décembre : Victor, Léa et Bastiaan à haut niveau, Mélissa en dessous, le résumé complet



Star Academy, les évaluations du 9 décembre 2025 – C’est ce mardi matin qu’avaient lieu les évaluations de chant de la semaine 8 de la Star Academy 2025. Rappelons que cette semaine, les académiciens passent un marathon d’évaluations avec le théâtre hier matin (résumé ici) et la danse hier après-midi (résumé ici).





Léo et Théo ont été sortis après le théâtre, Anouk et Jeanne après la danse. Il ne restait donc plus que Victor, Léa, Bastiaan et Mélissa ce matin pour le chant.







Victor passe le premier, il a choisi « Beggin » de Maneskin. Michaël a le sourire, Gaëtan aussi. Ils ont l’air content, ça semble être une évaluation très réussie ! Michaël avoue avoir été surpris par le choix mais il trouve que c’est réussi. Vocalement, il dit avoir pris sa plus grosse claque de toute la saison, il s’est régalé ! Il parle de « très très haut niveau ». Marlène lui dit que c’était magnifique, elle le trouve impressionnant. Elle aimerait qu’il se libère plus et qu’il n’est plus peur. Sofia note ses progrès et son travail, elle a adoré et salue le fait qu’il y ait mis son âme, elle le félicite. Et Gaëtan lui dit « bravo » pour sa prestation. Il affirme que vocalement c’était parfait.

On enchaine avec Léa, qui a choisi « River deep, Mountain High », la version de Céline Dion. Michaël affirme être ravi, il a eu exactement ce qu’il voulait. Mais elle aurait pu aller encore un peu plus loin en bougeant, il souligne quelques petites imperfections vocalement. Gaëtan la félicite, il a été embarqué et a vu le spectacle. Sofia affirme avoir été emballée, elle parle d’une magnifique prestation. Et Marlène parle d’une femme magnifique et une artiste charismatique. Elle pense qu’elle n’a pas totalement dead ça. Elle aimerait qu’elle prenne plus confiance en elle.



Mélissa passe sur « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, version Amel Bent. Elle est la seule pour l’instant à se présenter avec le texte. Michaël se dit énervé : elle a fait un bon choix de titre mais elle s’est raccrochée au texte en s’empêchant de se lâcher. Sa peur de mal faire l’a empêchée de mal faire. Il se dit déçu malgré ses qualités vocales. Gaëtan salue sa très jolie voix et le choix du titre mais il rejoint Michaël sur le texte. Il l’a sentie moins avec eux, trop focus sur le texte. Sofia avoue que ce n’était « pas follichon », elle n’a pas réussi à se connecter à elle. Elle l’a trouvée trop scolaire, elle aurait préféré qu’elle ne prenne pas le texte et qu’elle se trompe. Marlène lui dit qu’elle est une grande chanteuse, elle doit balayer ses incertitudes.

Et on termine avec Bastiaan sur « Beggin » de Maneskin. Michaël le félicite, il a adoré. Gaëtan salue sa presta vocale et le fait qu’il est bien encré. Sofia lui dit bravo, elle a été embarquée et salue son intensité. Marlène lui parle d’une très très belle proposition, elle salue son arrangement vocal.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Victor, Bastiaan et Léa étaient au dessus aujourd’hui avec un très bon niveau. Une chose est sure, Mélissa ne décrochera pas l’immunité. Pour les autres, ça s’annonce très serré ! Qui sera le 3ème qualifié pour la tournée ? Qui seront les 3 nominés aux côtés de Léo, Théo, Anouk et Jeanne ? Réponse mercredi soir en fin de quotidienne.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.