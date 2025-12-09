Ici Tout Commence spoiler : Amaury s’attaque à Carla et Bérénice ! (vidéo épisode du 12 décembre)



Ici tout commence spoiler – Coline est désormais en couple avec Amaury dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’ils se sont connus en ligne, Amaury a débarqué d’Amsterdam pour la retrouver à l’institut. Mais dans quelques jours, il va dévoiler un autre visage face à Carla et Bérénice…











Coline, Carla et Bérénice parlent du mariage à Amaury, qui va se charger des compositions florales. Tout va bien jusqu’à ce que Coline s’éclipse et les laisse tous les trois. Là, Amaury dévoile un autre visage : il se moque ouvertement de leurs choix et même du thème de leur mariage !

Il se trouve que c’est Bérénice qui tient au thème « fête foraine chic » et Carla recadre Amaury. Elle n’apprécie pas ses critiques et on la comprend.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1326 du 12 décembre 2025 : Amaury dévoile son vrai visage

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.