« Tom et Lola » du 16 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)

« Tom et Lola » au programme TV du mardi 16 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, 2 nouveaux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 16 décembre 2025

Épisodes 7 et 8 : Sept ans de silence (double épisode)

Dans un cabinet d’avocats, Maud Amiel, figure renommée du barreau, est retrouvée morte, abattue d’une balle dans la tête. Les indices mènent à un suspect pour le moins improbable : Fabien Honorat, ancien policier et ami proche de Tom, officiellement décédé depuis sept ans. S’agit-il d’un mort qui refait surface ou d’un complot savamment orchestré ?



À mesure que Tom progresse dans l’enquête, les zones d’ombre se multiplient : un procès biaisé, un réseau de trafic de drogue, un naufrage provoqué… Lorsqu’il finit par retrouver Fabien, bien vivant, ce dernier jure qu’il est innocent. Mais si Honorat n’est pas le coupable, qui se cache derrière cette machination ? Et jusqu’où Tom acceptera-t-il d’aller pour protéger son ami, quitte à mettre en péril sa relation avec Lola et à trahir sa propre équipe ?

Tom et Lola – rappel de la présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola doivent choisir : préserver leur couple avec Cynthia et Guillaume ou sauver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur refuge, pensé pour leur permettre d’être eux-mêmes, vacille sous la pression sociale qui ne comprend pas leur relation atypique.

Dans la saison 2, ils tentent de se conformer aux attentes en « normalisant » leurs histoires d’amour, mais cette quête de conformité tourne vite à la désillusion. Ils incarnent leur époque justement parce qu’ils refusent les étiquettes et redéfinissent sans cesse les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi adopter un statut qui les éloigne d’eux-mêmes ? Et depuis quand les relations hommes-femmes devraient-elles être sans ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit leur chassé-croisé : deux amis oscillant entre l’envie de se remettre en couple et celle de rester fidèles à leur liberté. Tom et Lola réussiront-ils à s’éloigner l’un de l’autre, ou devront-ils admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)