« Maman, j’ai raté l’avion » : le film culte ce soir sur TF1 (16 décembre 2025)



Publicité





« Maman, j’ai raté l’avion », c’est le film culte une nouvelle fois rediffusé ce mardi soir sur TF1. Un film signé Chris Columbus avec Macaulay Culkin dans le rôle principal. Notez qu’il a déjà été rediffusé l’an dernier quasiment à la même date !





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







Publicité





« Maman, j’ai raté l’avion » : histoire, synopsis

À l’approche des fêtes de fin d’année, les McCallister s’apprêtent à s’envoler tous ensemble vers une destination ensoleillée. Entre les valises à boucler, l’arrivée bruyante des cousins et l’agitation ambiante, la maison est en pleine effervescence. Une fois la porte claquée, les parents quittent les lieux rassurés, convaincus que tout est en ordre. Mais un détail leur a échappé : Kevin, le cadet de 8 ans, a été laissé derrière. Seul dans l’immense demeure familiale, l’enfant va alors vivre, à la veille de Noël, une série de péripéties aussi hilarantes que dangereuses.



Publicité





Interprètes et personnages

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister), Joe Pesci (Harry Lime)

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film.

Ce soir sur TF1 découvrez « Maman, j’ai raté l’avion » dès 21h10 sur TF1 et TF1+.