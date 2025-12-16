La France a un incroyable talent : la finale ce soir sur M6, qui sera le gagnant ? (16 décembre)

Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la grande finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.


A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.

© Thomas BRAUT / M6


La France a un incroyable talent du 16 décembre 2025 – présentation de la finale

Après neuf semaines d’émotions intenses, de rires, de buzz et de performances mémorables, le moment tant attendu est enfin arrivé : la finale de « La France a un incroyable talent ».

Ils étaient plus de 120 talents au départ. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 10 à rêver de victoire.
Dix finalistes, dix univers uniques, dix numéros spectaculaires, prêts à tout pour décrocher le titre et donner un véritable envol à leur carrière.


Les finalistes de cette grande soirée sont :
Timéo, Eden Choi, Duo Emyo, Herwan Legaillard, Tataki, Antoine Delie, Thomas Rochelet, Dagim Ayten, Clément Blouin et Airfootworks.

👉 Alors, qui rejoindra les légendes de l’émission ?

📺 Rendez-vous ce mardi 16 décembre à 21h10 sur M6 pour la grande finale en direct.
🗳️ C’est vous qui décidez… et tout peut arriver !

VIDÉO extrait

