Demain Nous Appartient du 3 décembre : Georges blessé pendant la prise d’otages ! (résumé + vidéo épisode 2087 en avance)

Demain nous appartient du 3 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2087 de DNA – Georges va être gravement blessé dans la prise d’otages ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Joyce a réussi à s’évader, elle est en cavale…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 3 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2087

Après l’explosion d’un drone sous le fourgon pénitentiaire, les deux policiers à bord sont presque indemnes, mais découvrent que Joyce et Delphine se sont volatilisées. Au commissariat, la prise d’otages se tend : en apprenant qu’il n’y a pas de drogue à voler, les braqueurs s’énervent. L’un frappe Nordine, Alex intervient et le pousse, ce qui déclenche un tir accidentel qui blesse Georges ! Arthur et Chloé le prennent immédiatement en charge, tandis que Karim, Aurore et Nordine réussissent à maîtriser les braqueurs. Informé de la disparition des détenues, Martin lance recherches et barrages, puis attend l’interrogatoire des preneurs d’otages.

Chloé reproche ensuite à Alex ses prises de risques ; il réalise son erreur et lui présente ses excuses. À l’hôpital, plus de peur que de mal pour Georges, qui reçoit la visite de Mélody. Il lui explique qu’il préfère être seul pour se reposer…



Karim et Arthur, obligés de passer un contrôle médical, croisent Lou, qui apprend qu’Arthur était au commissariat pendant l’attaque. Elle s’excuse pour un message maladroit, ce qui semble agacer Karim.

Au Spoon, Benny confie à Kevin qu’il échange avec Marguerite. Lors de leur rendez-vous, ils comprennent qu’ils se plaisent, tout en souhaitant une relation légère, sans engagement. De leur côté, Soraya et Gabriel décident de faire une pause dans leur obsession du bébé : ils se lancent le défi de ne pas prononcer les mots “bébé” ou “enfant”. Gabriel tient presque toute la journée, mais finit par perdre et offre à Soraya un massage, comme promis.

VIDÉO Demain nous appartient du 3 décembre – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.