Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche de 2 gros caps ! (2 décembre 2025)

Vincent a encore fait fort ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion est désormais tout proche de 2 gros caps : les 100.000 euros et les 80 victoires, qu’il pourrait franchir dès demain !


Vincent totalise aujourd’hui 98.200 euros de gains en 79 victoires. Va-t-il réussir à signer une 80ème victoire en même temps que le passage aux 100.000 euros mercredi midi ? La réponse demain dans « Tout le monde veut prendre sa place » !

Tout le monde veut prendre sa place du 2 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 2 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

