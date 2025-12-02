Les 12 Coups de Midi : Cyprien sera-t-il éliminé ce mardi 2 décembre ?



L’heure de vérité approche pour les fans des « 12 coups de midi ». Ce mardi 2 décembre, date au cœur de toutes les rumeurs depuis plusieurs jours, pourrait bien marquer un tournant dans l’aventure de Cyprien. Alors que les bruits de couloir évoquent avec insistance une élimination déjà enregistrée, l’émission diffusée aujourd’hui pourrait enfin dévoiler le sort du Maître de Midi.











Hier encore, rien ne laissait présager une issue défavorable pour le champion : Cyprien brillait comme à son habitude, affichant une cagnotte colossale de 335 404 euros de gains et cadeaux. Une progression qui force le respect et qui a solidement ancré le candidat parmi les figures marquantes du jeu.

Mais depuis ce matin, l’excitation et la tension montent chez les fans. Les émissions ayant été tournées jusqu’au 2 décembre, de nombreux spectateurs présents dans le public affirment que l’épisode d’aujourd’hui pourrait être celui de sa chute. D’autres, au contraire, sont persuadés qu’il s’agit d’une simple rumeur montée en épingle et que Cyprien poursuivra tranquillement son ascension.

Comme toujours, la production et TF1 ne confirment rien. Aucun commentaire officiel, aucune fuite validée : seul l’épisode diffusé ce midi permettra de savoir si le champion conserve son trône… ou si son règne prend fin.



Alors, Cyprien sera-t-il encore là en fin d’émission ? La réponse arrive dans une heure, et les fans retiennent déjà leur souffle.