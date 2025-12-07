Un dimanche à la campagne du 7 décembre : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?



Publicité





Un dimanche à la campagne du 7 décembre 2025, déprogrammation – Ce dimanche 7 décembre, les téléspectateurs de « Un dimanche à la campagne » devront changer leurs habitudes de fin de week-end : l’émission emblématique présentée par Frédéric Lopez est déprogrammée, et ce pour plusieurs semaines. À la place, la chaîne diffusera du rugby, dans le cadre de son agenda sportif.











Publicité





Et il va falloir patient puisque l’émission ne reviendra à l’antenne que le dimanche 4 janvier 2026. Pour marquer ce retour après la pause hivernale, « Un dimanche à la campagne » proposera un numéro exceptionnel avec trois invités de choix : Catherine Jacob, Frédéric François et Yann Couvreur.

Cet épisode inaugure la nouvelle année avec un casting varié — mêlant humour et musique avec Catherine Jacob, la voix romantique et populaire de Frédéric François, ainsi qu’un invité gourmand et pâtissier de renom, Yann Couvreur.