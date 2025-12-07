Ici Tout Commence spoilers : mariage, rapprochement inattendu, les résumés jusqu’au 26 décembre 2025



Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 26 décembre 2025 – Que va-t-il se passer fin décembre dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, c’est l’heure du mariage de Carla et Bérénice ! Après des semaines de préparation, il est temps de se dire oui juste avant Noël. Quant à Coline, elle doit tourner la page…

De leur côté, Ninon et Pénélope enterrent la hache de guerre. Et Joséphine décide de prendre ses distances. Quant à Bianca, contre toute attente, elle se rapproche de Léonard !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 à 18h05 (épisode 1332) : Au mariage, Amaury lâche une bombe. En cuisine, Loup tire son épingle du jeu. Alice navigue en eaux troubles.



Lundi 22 décembre 2025 à 18h35 (épisode 1333) : Pour Noël, César voit grand. Avant le jour « J », Carla et Bérénice touchent du bois. Joséphine force le destin.

Mardi 23 décembre 2025 (épisode 1334) : Pour le mariage, Coline fait d’une pierre deux coups. Au Secret Santa, Tom fait une fleur. Sous pression, Ninon part sur du fait maison.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 1335) : En cuisine, Coline grossit les rangs. Le 26 décembre, Jeanne fait honneur aux traditions. Au réveillon, Loup se ronge les sangs.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 1336) : Lors de la cérémonie, Carla met son grain de sel. Pour Ninon, Gary tient la chandelle. A L’atelier, Fleur réalise son rêve.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 1337) : A L’institut, Coline tourne la page. Joséphine veut garder ses distances. Chez les Jourdain, Bianca fait un pas vers Léonard.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique.

