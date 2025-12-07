Rugby Champions Cup : suivre Toulouse / Sharks en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – Toulouse / Sharks en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 7 décembre 2025 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby continue ce week-end avec la première journée de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le Stade Toulousain affronte les Sharks.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h10, coup d’envoi à 16h15.







Toulouse reçoit les Sharks ce dimanche au stade Stade Ernest-Wallon pour l’ouverture de sa campagne européenne. Le staff toulousain aligne un XV solide — avec la charnière Romain Ntamack / Paul Graou, Teddy Thomas centre, et un banc bien garni où figure Antoine Dupont en finisseur.



Toulouse part favori, fort d’un effectif complet et d’une offensive structurée. De leur côté, les Sharks — malgré des problèmes récents en United Rugby Championship — restent dangereux avec leurs internationaux, et ils chercheront à surprendre.

Toulouse / Sharks, compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Thomas, 12. Gourgues, 11. Kinghorn ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Merkler, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Ainu’u, 18. Aldegheri, 19. Brennan, 20. Castro-Ferreira, 21. Dupont, 22. Costes, 23. Delibes.

Le XV de départ des Hollywoodbets Sharks : 15. Kunene ; 14. Penxe, 13. Malan, 12. Venter, 11. Mapimpi ; 10. Jo. Hendrikse, 9. Braude ; 7. Hlekani, 8. Hatton (cap.), 6. Romao ; 5. Orie, 4. Scheepers ; 3. Mdanda, 2. Swart, 1. Mazibuko.

Remplaçants : 16. Mbatha, 17. Ngobese, 18. Dlamini, 19. Potgieter, 20. Mavesere, 21. Ja. Hendrikse, 22. Smith, 23. Sobahle.

Toulouse / Sharks en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h10.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Toulouse / Sharks, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.