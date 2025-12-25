Demain Nous Appartient spoiler : le date de Karim et Emilie tourne mal... (vidéo épisode du 30 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Décidément, on peut dire que rien n’est simple entre Karim et Emilie dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, leur premier date va mal tourner !











Karim et Emilie ont déjeuné au Spoon. Tout se passe pour le mieux, Karim propose un café pour terminer mais Emilie doit retourner travailler aux Halles. Elle demande l’addition à Bart, qui précise que le repas a déjà été réglé… Emilie comprend que Karim a payé pendant qu’elle était aux toilettes. Et on peut dire qu’elle le prend mal !

Emilie est vexée, elle envoie une fois de plus Karim balader et s’en va en déclinant sa proposition de la raccompagner…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2107 du 30 décembre 2025 : Emilie se vexe avec Karim

