Un Si Grand Soleil spoilers : Florent au pied du mur, Charlotte ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 16 janvier 2026



Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 16 janvier 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en janvier dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Florent est au pied du mur. Pris entre ses sentiments pour Claire et ceux pour Cécile, l’heure du choix a sonné. Il va devoir s’expliquer !

De son côté, Charlotte va enfin ouvrir les yeux sur Sacha alors qu’elle doit partir en voyage scolaire.



Publicité





Quant à Janet, elle refuse d’abandonner Alix et elle pense avoir une solution à ses problèmes…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 12 au 16 janvier 2026

Lundi 12 janvier 2026 (épisode 1834) : Clémence se retrouve mêlée à une situation qui la dépasse, au pire moment possible. De son côté, Cécile refuse catégoriquement de renoncer à son affrontement avec Claire.

Mardi 13 janvier 2026 (épisodes 1835) : Une discussion décisive s’impose entre Florent et Claire. Pendant ce temps, Sacha convie Charlotte chez lui… avec une intention loin d’être innocente.

Mercredi 14 janvier 2026 (épisode 1836) : José tente un pari risqué en proposant une affaire à Alix. De son côté, Charlotte réalise que son voyage scolaire pourrait vite tourner au cauchemar.

Jeudi 15 janvier 2026 (épisode 1837) : Alix se retrouve acculée, mais Janet pourrait bien détenir la clé pour la sortir de l’impasse. Charlotte, elle, commence à voir Sacha sous un jour totalement différent…

Vendredi 16 janvier 2026 (épisode 1838) : Contre toute attente, Becker accepte de rendre service. Pendant ce temps, le voyage scolaire prend une direction aussi surprenante qu’inquiétante pour Charlotte.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 en cliquant ICI

du 5 au 9 janvier 2026 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.