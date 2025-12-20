Un Si Grand Soleil Spoilers : Charlotte va trop loin, Hélène prête à déraper, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 22 au 26 décembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 22 au 26 décembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Hélène. Hospitalisée d’urgence après avoir été poignardée, Hélène s’en sort miraculeusement. Mais elle est terrifiée à l’idée de retourner en prison et se faire tuer par sa co-détenue… Florent parle au procureur, il lui raconte toute l’histoire. A l’hôpital, Hélène demande à David de l’aider à s’évader…

Pendant ce temps là, Salomé s’inquiète de l’influence de Sacha sur Charlotte. Et justement, celle-ci va trop loin : il l’incite à se droguer et elle prend le comprimé qu’il lui donne ! Plus tard, il lui demande de lui envoyer des photos osées…



Quant à Alix, elle double Chaligny, qui est furieux et compte bien se venger. Et au même moment, Lucas fait un pas vers Alix.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 22 au 26 décembre 2025

Lundi 22 décembre 2025 (épisode 1819) : Tandis qu’Alix se démène pour doubler Chaligny, Claire et Florent apprennent ce qui est arrivé à Hélène en prison.

Mardi 23 décembre 2025 (épisodes 1820) : A l’hôpital, David se retrouve à devoir prendre des risques. Quant à Alix et Chaligny, la guerre ne fait que commencer.

Mercredi 24 décembre 2025 (épisode 1821) : Alors que Salomé s’inquiète de l’influence de Sacha sur Charlotte, Claire reçoit une visite inattendue et embarrassante.

Jeudi 25 décembre 2025 (épisode 1822) : Claire s’implique dans une histoire compliquée et se retrouve à devoir mentir à Kira. Pendant ce temps, Sacha en demande toujours plus à Charlotte.

Vendredi 26 décembre 2025 (épisode 1823) : Lucas tend finalement la main à Alix : est-ce le début de la réconciliation ? De son côté, Claire cherche un moyen d’infiltrer la cellule d’Hélène en prison.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 22 au 26 décembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.