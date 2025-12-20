N’oubliez pas les paroles du 20 décembre : Aurélianne déjà éliminée, c’est la valse des maestros !



N’oubliez pas les paroles du 20 décembre 2025, élimination d’Aurélianne – C’était la valse des maestros ce samedi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Aurélianne a déjà éliminée et son tombeur a ensuite été éliminé à son tour !











N’oubliez pas les paroles du samedi 20 décembre 2025, Aurélianne éliminée

Dans le détail ce samedi soir, Bertrand a battu Aurélianne sur la première émission et il a fait une victoire à 1000 euros. Pour la seconde émission, Bertrand a ensuite été éliminé par Angelina. La nouvelle maestro a signé une première victoire sans gain.

N’oubliez pas les paroles du 20 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.